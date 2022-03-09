Doğru beslenmeyle ruh sağlığını dengede tutmak mümkün

Beslenmeye önem vermek yalnızca beden sağlığını korumuyor. Aynı zamanda ruh sağlığı için de büyük önem taşıyor... Gün içinde tüketilen bazı besinler mutluluk hormonu salgılanmasını sağlarken, bazıları da kişiyi strese sokabiliyor ya da tam tersi sakinleştirebiliyor. PSİKOLOJİYİ ETKİLER

Dyt. Aslıhan Altuntaş, besinlerin insan psikolojisine etkileri hakkında önemli bilgiler verdi: Yiyeceklerin etkisinin olumlu ya da olumsuz olması tüketilen besinin sağlıklı ya da sağlıksız olmasıyla ilgidir. Örneğin, kısa vadede geçici mutluluk veren basit karbonhidratlar, uzun vadede beden sağlığını olduğu kadar ruh sağlığını da bozmaktadır.

POZİTİF ENERJİ VERİYOR

İNSANLARI mutlu eden besinler ise şöyle sıralanıyor:

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Magnezyum, depresyon tedavilerinde de genellikle eksikliği görülen minerallerdendir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kabak çekirdeği gibi besinler magnezyumdan zengindir.

YOĞURT, KEFİR: Probiyotik içeren yoğurt ve kefir aslında aynı tür besinlerdir. Her sabah mutlaka kefir içilmeli, sabah içilemiyorsa gün içinde tüketilmelidir. Probiyotik kullanımı da önerilmektedir çünkü mutlu olmaya yardımcı olacak besin maddelerindendir.

PREBİYOTİKLER: Lif içeriği yüksek gıdalarda bulunan ve probiyotikleri besleyen besinlerdir. Dolayısıyla kuru baklagiller, tam tahıllı ekmekler, sebzeler düzenli olarak tüketilirse ve kabuklu tüketebilen meyveler kabuklu tercih edilirse prebiyotik özellikli besinler yeterli miktarda alınmış olur. Bunun yanında B12 vitamini sinir sistemi için önemlidir. Depresyon gibi durumlarda da eksikliği görülmektedir.

BADEM, CEVİZ, FINDIK BREZİLYA CEVİZİ

MUTLU eden besinler olarak sayılan bu yemişlerin yağ içeriği oldudukça yüksektir. Bu nedenle bu besinleri günde bir avuç içi kadar tüketmek ya da bir karışım yapıp günlük olarak tüketmek daha anlamlı olacaktır. Çünkü gereğinden fazlaca ca alımı hem kilo açısından hem de damar sağlığı açısından uygun değildir.

BEYAZ UNDAN UZAK DURUN!

FAZLA tüketildiğinde psikolojiye olumsuz etkisi olan besinler ise şunlar:

ŞEKERLİ VE BEYAZ UNLU BESİNLER: Glisemik indeksi yüksek olan tüm besinler bu grupta yer almaktadır. Glisemik indeks alınan besinlerin kan şekerini yükseltme hızıdır. Bazı besinlerin kan şekerini yükseltme hızları farklı olabilmektedir. Glisemik indeksi yüksek olan gıdalar kan şekerini aniden yükseltip azaltabilir. Bunun sonucunda vücut strese girer. Tatlı bir şeyler yenildiğinde lezzetten dolayı mutlu olunduğu zannedilir ancak aslında bu gıdalar vücudu stres artar ve uzun vadede mutsuzluk gelir. Glisemik indeksi yüksek besinlere örnek olarak şerbetli tatlılar, beyaz ekmek, beyaz undan yapılan bisküviler, pastalar ve tatlılar sayılabilir.

KAHVE: Günümüzde sosyal aktivitelerden biri haline gelen kahve, günde 6-7 bardak içilebilmektedir. Oysa kahve tüketimi günde 3 bardağın üzerine çıkarıldığında farklı olumsuz etkiler görülmektedir. Örneğin kolesterolün yükselmesine sebep olabilir. Oysa doğru kahve doğru miktarda tüketildiği zaman hem insülin direncine hem de kolesterole destek olduğu bilinir. Ancak fazla tüketildiğinde kortizol seviyelerini yükseltir. Bu da insülini etkilediği için stres yaratır.