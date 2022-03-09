‘Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası’ haftasonu İzmir’de

Selin Atasoy'un yazdığı, Türkiye'de 2015'ten beri yoğun ilgi gören "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası" İzmir'de ilk kez Swissotel Büyük Efes'te sahneleniyor.

HERKES YALAN SÖYLÜYOR

12 Mart Cumartesi günü özel bir gala yemeği eşliğinde gerçekleştirilecek olan gösteri, otelin Smyrna Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. 360 derece oynanan ve seyircilerin de dahil edildiği interaktif polisiye bu sefer de konukları 1990'ların sonunda baş döndürücü bir geceye götürecek ve seyirci bir anda kendisini gizemli bir cinayetin ortasında bulacak. Herkesin yalan söylediği ve birbirini kandırdığı bu gecede katili bulmak, gerçekleri ortaya çıkarmak pek de kolay olmayacak. Kahkaha ile gerilimin birlikte yaşandığı gecede, katili bulan ekip ise kazanan taraf olacak. Organizasyon, İzmirli tiyatroseverlere farklı bir deneyim yaşatacak. ■ ERCAN AKGÜN