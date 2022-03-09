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Haberler Sarmaşık Seray Sever’in acı günü

Seray Sever’in acı günü

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever’in babası Eral Tamer Sever, Bodrum’da korona virüs tedavisi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi

9.3.2022

Seray Sever’in acı günü

Oyuncu ve sunucu Seray Sever, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayarken, doğum gününde üzücü bir haberi takipçileriyle paylaşmıştı.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Sever, Bodrum'da bir özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören babası Tamer Sever'in entübe edildiğini duyurup dua beklediğini yazmıştı. Eral Tamer Sever'den kötü haber geldi. Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti. Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Seray Sever'in babası 74 yaşındaydı.

BODRUM'DA DEFNEDİLECEK
TAMER Sever'in cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.