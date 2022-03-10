Gözyaşlarıyla babasına veda etti

KORONA virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever'in (70) cenazesi Ortakent Mahallesi'nde bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bodrum Ortakent Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Seray Sever, ailesi, vatandaşlar katıldı. Güçlükle ayakta duran Seray Sever'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Babasının mezarının yanına gelen Sever babasının mezarının başından ayrılmadı. 2 bebek bekleyen Sever ve ailesinin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

ÜNLÜ oyuncu, babasının torunlarını göremediğini söyleyerek, "Allah herkese benim babam gibi bir baba nasip etsin" dedi. ■ FERDİ YAVUZ

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