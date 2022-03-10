Muğlalı oyuncudan aile yadigarı hediye

Muğlalı dizi oyucusu Özlem Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın davetiyle Kadının Gücü Türkiye'nin Gücü programına katıldı. Aileyi ifsadın öncü projelerinden olan Netflix'ten aldığı teklifi reddettiğini açıklayan ve toplumun büyük kesiminin de desteğini alan Balcı, programda Emine Erdoğan'a Muğla'nın yörük kadınlarının selamını iletti ve aile yadigarı olan yüz yıllık yörük kilim heybesini hediye etti.

ÇOK DUYGULANDIM

Çok duygulanan ve Emine Erdoğan'a sarılıp ağlayan ünlü oyuncu, "Muğla yörük kadınlarının selamını ileterek aile yadigarımız olan yüz yıllık yörük kilim heybesini Emine Hanım'a hediye ettim. Kendim de kilim dokuyup köy hayatı yaşıyorum. Emine hanım tüm Muğlalı kadınlara sevgilerini yolladı ve ben de çok duygulandım. Yörük kadınları adına kendisine sarılıp ağladım" dedi.

ADEM ÜLKER