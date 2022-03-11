Hamilelikte öğün sayısını beşe çıkarın

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay, hamilelik döneminde doğru beslenmenin yollarını anlattı. Özay, hamilelikte karbonhidrat, protein, yağ ve vitamin ihtiyacının arttığını, kalori miktarında da artış görüldüğünü ifade ederek, "Gebe olan ile olmayan kadınlar arasındaki kalori ihtiyacı farkı 300 kaloridir ve bu her öğünde 1-2 kaşık fazla yenilerek karşılanabilir. Anne adaylarının doğru beslenerek ilk üç ayda yarım ile bir kilo, sonraki dönemlerde ise ayda 1.5-2 kilo alması normaldir" dedi.

ZEYTİNYAĞINI TERCİH EDİN

Özay, hamilelikte günde üç öğünün beşe çıkarılması gerektiğini belirterek, "Yaşanabilecek bulantı ve kusmaların önüne geçebilir. Midede yanma ve şişkinlik problemleri önlenebilir" dedi. Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay şöyle devam etti: "Karbonhidratlar yetersiz alınırsa vücudunuz enerji sağlamak için proteinler ve yağları yakmaya başlar. Hamilelikte karbonhidrattan fakir diyet kesinlikle önerilmez. Pirinç, un, bulgur gibi kompleks karbonhidrat kaynakları anne için enerji kaynağı olmanın yanı sıra, B grup vitaminleri ve çinko, selenyum, krom, magnezyum gibi eser elementleri bol miktarda içerir."

Hamile bir kadının günde bir veya iki bardak süt içmesi gerektiğini söyleyen Özay; et, balık, kümes hayvanları, yumurta ve kuru baklagillerin vitamin ve mineraller yanında protein de sağladığını ifade etti. Özay, baklagillerin protein değerini artırmak için peynir, süt ya da etle birlikte yenilebileceğini belirtti. Özay, aynı zamanda margarin, ayçiçeği yağı gibi satüre yağlardan uzak durularak zeytinyağının kullanılmasını önerdi.