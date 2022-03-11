Kuruluş Osman açık ara lider

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 85'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #BirDevletHayali etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Kuruluş Osman 85. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,47 izlenme oranı ve %26,57 izlenme payı, AB'de %8,49 izlenme oranı ve %21,32 izlenme payı 20+ABC1'de %11,43 izlenme oranı ve %25,05 izlenme payı elde ederek, tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

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