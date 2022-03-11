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Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman açık ara lider

Kuruluş Osman açık ara lider

11.3.2022

Kuruluş Osman açık ara lider
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 85'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #BirDevletHayali etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Kuruluş Osman 85. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,47 izlenme oranı ve %26,57 izlenme payı, AB'de %8,49 izlenme oranı ve %21,32 izlenme payı 20+ABC1'de %11,43 izlenme oranı ve %25,05 izlenme payı elde ederek, tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
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