Op. Dr. Mehmet Sucubaşı, botoks ve dolgu uygulamalarını anlattı

İZMİR'DEKİ kliniğinde hastalarını ağırlayan başarılı Op. Dr. Mehmet Sucubaşı geniş hizmet yelpazesiyle adından söz ettiriyor. Rinoplasti, otoplasti, yüz estetiği, botoks ve dolgu uygulamalarını hasta memnuniyetiyle gerçekleştiren Sucubaşı, "Bu aralar çok tercih edilen dolgu uygulamalarında, danışanlarımızın istediği kalıcılık süresine göre uygulamalar yapıyoruz. Kullanım süresi olarak ortalama 10-12 ay tercih eden danışanımız da var, 2 yıl kalıcı olmasını isteyenler de. Bu durum istenilen dolgu tipine göre değişiklik gösteriyor" dedi.

Op. Dr. Sucubaşı, dolgu uygulamasının yüz bölgesinde her bölgeye yapılabildiğini belirterek, çene, gözaltı, kaş ve alın bölgesi ve dudak bölgesinde, burun kenarlarındaki derin yarıklara dolgu uygulamaları gerçekleştirdiklerini söyledi.