1 dolarların sırrı ortaya çıktı

Yalnız Kurt dizisi, bu hafta yine terör örgütü FETÖ'nün çirkin oyunlarını gözler önüne serdi. Çalışkan, yetenekli genç beyinlerin örgütün kirli emellerine alet edilmesinin anlatıldığı bölümde, F serisi 1 dolarların ne mesaj içerdiği gösterildi. Yıldırım Projesi'ndeki kilit rolü nedeniyle şehit edilen Sezai Paşa'nın yerine gelen Ulvi Karasoy, kendisine gelen çiçekle, F serisi 1 dolarını aldı, yani sefer görev emri geldi. Ulvi Paşa'nın akşam terzi dükkanında olması istenir. Görevi, savunma sanayii projesinin peşine düşmektir. Gizli yürütülen bir çalışmanın yapıldığı ve Silahlı Kuvvetler'in lojistik destek verdiği belirtilen konuşmalarda Nizam, "Sezai Paşa'nın başında olduğu grup gizlilikle yürütüyordu çalışmayı. Kapı açılmadı, biz de patlattık" der. Akın Astsubay ise bir başka hainliği gözler önüne sererek, "Savunma sisteminin mal tedarikinin nereye yapıldığını bulmalıyız. Sezai Paşa çok korunaklı bir sistem kurmuş. Artık engel yok. İkimiz de bu suyun başındayız. Fabrikanın yerini bulacağız" dedi.

SINAVLARIN SORULARI ÇALINIYOR

Son bölümde, 1980'de İzmir'deki Işık evinde sahneye çıkan Fettah Dahhak, Kopanlı ve Ulvi'ye konuşuyor. Ulvi için, "Ailenin durumu yok. Çok akıllı, başarılı bir çocuk. Evlerden birine yerleştirin. Tüm tedrisat hayatıyla biz meşgul olacağız" diyor Fettah. Ulvi, 1984'e kadar Işık evlerinde kalıyor. Babasını göremiyor, kainat imamının kaseti dinlettiriliyor. Sınav sorularının cevapları ezberletiliyor ve sınav ediliyor. Hatta, 'Kainat imamının tükürüğü değmiş cennet şerbeti' diye getirdikleri bardaktan evdeki çocuklar birer yudum içiyor.

Çocuklara, "Sizler benim ordudaki süvarilerimsiniz. Ömrünüz boyunca bu yoldan ayrılmayacaksınız. Yıllar sonra size ihtiyaç duyulduğunda, gününüz geldiğinde karşılığını ödeyeceksiniz. Cennetin anahtarını alacaksınız" diyorlar. Ulvi Karasoy'un babası geldiğinde Kopanlı'ya, "Soruların cevaplarını verdiniz. Bir sürü vatan evladının hayalleri var. Kul hakkı olmuyor mu" diye serzenişte bulununca, "Darül harpteyiz gayrimüslime karşı. Günahı bizim, endişe etmeyin" diye şaşırtıcı bir cevapla karşılaşır. Askeri okullara giriş sınavlarında dönen oyunlar da oldukça şaşırtıcı... 1984'te Gata'ya göz kontrolüne getirilen çocuklardan bazıları muayeneden geçemese de, görevli doktora, 'Yeniden bak' deyip sonuçları değiştirmeleri, istedikleri çocukları askeri okullara rahatça sokabilmeleri de kirli yapının bir başka çirkin yüzünü gözler önüne seriyor.

SİZ HEP SIFIRSINIZ 1 İSE FETTAH...

SON bölümde Golyat'ın adamı Mira, ilkokul mezunu Fettah Dahhak'a, bu kadar kirli çamaşırları dökülmüşken nasıl hala inanabildiklerini soruyor. Nizam ise, "O kişiler çocukluklarından beri o kirli çamaşırları kokladı. Ulvi 1 dolarını aldı. 1 dolar, sefer görev emridir. Onu alan yerinde duramaz. Sohbetlerde hep derler ki, 'Siz hepiniz 0'sınız. Binlerce, milyonlarca 0 yan yana gelse bile 0'dır. 1 Fettah'ı simgeler. 0'ların başına 1 koyarsak, milyon, trilyon olur... Çocukları seçer ve beyinlerini yıkarlar. Osmanlı'nın Enderun mektebini örnek aldı. Orada devlete bağlı adamlar yetiştiriliyordu. Burada çocukların beyinlerini yıkıyorlar. Onun eğittiği Ulvi de görevini sorgulamadan yapacak" diyor.