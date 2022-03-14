İzmir seyircisi dedektif oldu

Selin Atasoy'un yazdığı, Okan Bayülgen'in hem yönetip hem de sunuculuğunu gerçekleştirdiği "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası" hafta sonu İzmir seyircisiyle buluştu. Türkiye'de 2015'ten beri sahnelenen ve İzmir'de ilk kez Swissotel Büyük Efes'te gösterime sunulan oyun, özel bir gala yemeği eşliğinde gerçekleştirildi. Seyircilerin de dahil edildiği interaktif polisiye "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası - Metres", salonda bululan konukları 1990'ların sonunda yaşanan gizemli bir cinayetin yaşandığı geceye götürdü. Kahkaha ile gerilimin birlikte yaşandığı organizasyonda, herkes yalan söyleyip birbirini kandırırken, katili bulmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için zihin mesaisi harcayan izleyiciler de farklı bir deneyim yaşamış oldu.

KADINLAR HEMEN BULUYOR

İzleyicinin hem mola vermesine hem de katili bulmak için düşünmesine olanak sağlamak için gecede 3 kez ara verildi. Salonda bulunan herkesin suç ortağı olduğunu ifade eden Okan Bayülgen, "Genelde katili bulan kadınlar oluyor. Erkekler bu konuda pek başarılı değil. Evet dünyadaki cinayetlerin yüzde 95'ini erkekler işliyor bu doğru ama polisiye romanları ve filmleri takip eden izleyicilerin de yüzde 75'i kadın. O yüzden diğer oyunlarımızda olduğu gibi bu gece de doğru cevabı kadınların bulacağından eminim" yorumunu yaptı.

ERCAN AKGÜN