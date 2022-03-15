8’inci kez nikah masasına oturuyor

Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleneceğini açıkladı. Seda Sayan, birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den (34) 14 Şubat Pazartesi gecesi aldığı evlilik teklifine 'Evet' dedi. İddiaya göre 59 yaşındaki sanatçı ile kendisinden 25 yaş küçük müzisyen, evlilik hazırlıklarına başladı. Dün flaş açıklamalarda bulunan Sayan, evlilik teklifinin nasıl geldiğini anlattı.

Sayan, "Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek evet! Bu aşka siz de şahitsiniz" dedi. Öte yandan Seda Sayan'ın nikah masasına oturacağı Çağlar Ökten'in, Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den 2 yaş büyük olduğu ortaya çıktı. Engin'in bu evliliği nasıl karşılayacağı merak konusu oldu. Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti. Daha önce 7 kez nikah masasına oturan Sayan, 18 Mart Cuma akşamı 8'inci kez nikah masasına oturacak.

ALNINDAN ÖPTÜ

Sayan'ın açıklamalarına şarkı ile cevap veren Çağlar Ökten, İrem Derici'nin Kalbimin Tek Sahibine şarkısını okudu. Sahneye gelen Ökten, şarkıyı Sayan'ın gözlerine içine bakarak okudu. Romantik anlar yaşayan genç şarkıcı, kendisinden 25 yaş büyük olan Seda Sayan'ı alnından öpmeyi de ihmal etmedi.