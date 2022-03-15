Yanlış beslenme cildinizi bozar

Dermatoloji Uzmanı Dr. İnci Sak, yaşla birlikte gelişen 'cilt yaşlanması' hakkında önemli bilgiler verdi. Dr. Sak, yaşın ilerlemesiyle hem cildin nem tutma kapasitesinin hem de esneklik kazandıran kolajenin azaldığını belirterek, bu durumun ciltte leke oluşumu, kırışıklık, parlaklık kaybı, sarkma ve deformasyona yol açtığını söyledi. Dr. Sak, bazı etkenlerin cildi olduğundan da hızlı yaşlandırdığına dikkat çekerek hatalı alışkanlıklardan vazgeçip alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu.

KIŞIN DA KORUYUCU ŞART

Dr. Sak, cildi yaşlandıran faktörlerin başında gelen 'güneş ışınlarının' erken cilt yaşlanması ve hatta cilt kanserine yol açabileceğinin altını çizdi ve şunları söyledi: "Özellikle ilk 25 yaşına kadar güneşe uzun süre maruz kalmak, sonraki yıllarda güneşe bağlı çeşitli hasarlanmalar, deri kanserlerine ve erken cilt yaşlanmasına sebep olur. Bu yüzden güneş koruyucu kremler yaz kış ihmal edilmemelidir." Dr. Sak, güneş gözlüğü, şapka, uzun kollu giysilerin de güneşe karşı koruyucu olduğunu belirterek, "Öğlen saatlerinde güneşe çıkmayın. Kışın özellikle kar yağışı sonrasındaki güneşli günlerde açık havada dolaşıyorsanız, mutlaka koruyucu krem kullanın" dedi.

2.5 LİTRE SU İÇMELİSİNİZ

Dr. Sak, cildi yaşlandıran faktörler arasında sigaranın da yer aldığına dikkati çekerek, "Sigara serbest oksijen radikalleri ve toksik etkiler ile cilde zarar verir. Dudak etrafında da kırışıklığa neden olur. Aşırı alkol tüketiminden de kaçınılmalı. Günlük su tüketimine de dikkat edilmeli. Özellikle kuru ciltler susuzluktan daha çok etkilenir. Günlük 2-2.5 litre su tüketmek, cilt tipine uygun nemlendiricilerle cildin nem dengesini sağlamak, cilt yaşlanmasını önlemek için önemlidir. Günde 2-2.5 litre su içmelisiniz" diye konuştu.

'AKDENİZ TİPİ' BESLENİN

"Glisemik indeksi yüksek gıdalarla beslenmek de cildin erken yaşlanmasına neden olur" diyen Dr. Sak, "Karbonhidrat, şekerden zengin, aşırı yağlı gıdalar, kızartmalar, fast food tarzı yiyeceklerden uzak durulmalı. Doğal ve çok renkli gıdalarla beslenmek uygundur. Özellikle Akdeniz tipi beslenme, protein içerikli, antioksidanlarca zengin, yeşillik, meyve sebze içeren beslenme cilt yaşlanmasına karşı etkilidir." Uykuda salınan melatonin hormonunun cilt yaşlanmasını geciktirdiğini de belirten Dr. Sak, düzenli ve yeterli uyku tavsiyesinde bulundu.

"25-30 YASLARINDA YASLANMA KARSITI ÜRÜNLER KULLANILABİLİR"

SON olarak Dr. Sak, kolajen artıran yaşlanma karşıtı (antiaging) ürünlere 25-30 yaşlarından itibaren başlanabileceğine değinerek şunları ifade etti: "Yaşlanma karşıtı ürünler; retinoidler, AHA, BHA, C vitamini, E vitamini, Niasinamid, ferulic asit gibi maddeleri içeren ürünler kullanılabilir. Botoks, PRP, Mezoterapi tedavileri ile cilt yaşlanmaya karşı desteklenebilir."