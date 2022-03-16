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Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman'da heyecan dorukta!

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta!

16.3.2022

Kuruluş Osman’da heyecan dorukta!
ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 86'ncı bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Bu bölümde yine heyecan dorukta. Selçuklu Sultanı Mesud, beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecek? Uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılır... Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlar. Bu karanlık gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak... 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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