Açık ara lider

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Kuruluş Osman, nefes kesen son bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı

18.3.2022

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Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 86'ncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #Türkünİmtihanı etiketiyle Türkiye gündeminde yer alan dizi, reytinglerde açık ara en çok izlenen yapım oldu. Yapım, Tüm Kişiler'de %10,55 izlenme oranı ve %24,93 izlenme payı, AB'de %7,53 izlenme oranı ve %19,65 izlenme payı 20+ABC1'de %10,23 izlenme oranı ve %23,66 izlenme payı elde ederek, tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

EN ÇOK İZLENEN YAPIM
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, ekranlara damgasını vurmaya devam ediyor.

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