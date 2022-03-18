Açık ara lider

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 86'ncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #Türkünİmtihanı etiketiyle Türkiye gündeminde yer alan dizi, reytinglerde açık ara en çok izlenen yapım oldu. Yapım, Tüm Kişiler'de %10,55 izlenme oranı ve %24,93 izlenme payı, AB'de %7,53 izlenme oranı ve %19,65 izlenme payı 20+ABC1'de %10,23 izlenme oranı ve %23,66 izlenme payı elde ederek, tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

EN ÇOK İZLENEN YAPIM

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, ekranlara damgasını vurmaya devam ediyor.