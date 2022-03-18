Kemoterapide saç dökülmesine karşı buzdan bere

KANSER hastalarına uygulanan kemoterapi tedavisinde saç dökülmesinin önüne geçmek için tasarlanan soğutucu bere, büyük oranda bu sorunun önüne geçiyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Gülcan Bulut, hasta kemoterapi alırken, saçlı derisine yerleştirilen soğutucu berenin, bölgedeki kılcal damarların kasılmasına neden olarak, kemoterapi sırasında ilaçların saçlı deriye ulaşımını engellediğini böylelikle saç dökülmesinin en aza indirildiğini ifade etti.

YÜZDE 90 ORANINDA BAŞARI

DERİ soğutmanın, 35 yılı aşkın bir süredir kullanılan bir yöntem olduğunu söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Bulut, deri ısısını birkaç derece azaltmanın, saç foliküllerine ulaşan kan miktarında bir sınırlama yaptığını söyleyerek, "Kan akışıyla taşınan kemoterapi ilaçlarının etkisinden korunma sağlanmış olur. Başlık tedavi süresince deride kontrollü bir soğutma sağlar. Soğukluk bölgedeki kılcal damarların kasılmasına neden olur ve ilacın saçlı deriye ulaşımını engeller. Böylece, saç hücrelerinin etkilenmesi en aza indirilir. Yapılan araştırmalar tedavinin başarı oranının yüzde 70-90 arasında olduğunu göstermektedir" dedi.