Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çanakkale geçilmez!" diyerek elde ettiği büyük zaferin üstünden 107 yıl geçti. Tarihimizdeki bu anlamlı gün yurt genelinde kutlanırken, ünlü isimler de "18 Mart Çanakkale Zaferi" mesajları yayınladı. Demet Akalın, "Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun!" derken, Hadise, "18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" şeklinde bir mesaj yazdı.

RAHMETLE ANIYORUZ

Esra Erol da bu özel gün için bir paylaşım yaptı ve "Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere, bu vatan için canlarını veren tüm şehitlerimize minnetle" dedi. Hakan Ural ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun" dedi. Ural ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de görselini paylaştı.

Ata Demirer, "Bizler bu kutsal topraklara ayak basıyor, bu engin mavide yelkenimizi basıyorsak sizler sayesinde! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyoruz" dedi. Işın Karaca, ise, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu topraklar için canını tereddütsüz feda eden Çanakkale Kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.