Tam bir sağlık deposu: FINDIK

BEYİN sağlığından mutluluk hormonlarına, diyabet riskini azaltmasından kanserden korumaya dek çok önemli faydalar sağlayan fındık, yapısında bol miktarda lif barındırır. Protein, karbonhidrat, antioksidanlar, vitaminler, kalsiyum, folat, çinko, potasyum, demir ve manganez gibi mineralleriyle sağlığımız açısından adeta bir hazinedir. Fındığın çiğ olarak tüketilmesi durumunda ise besin değerlerinden çok daha fazla faydalanabiliriz. Fındığın kavrulma süresinin uzaması fındıkta besin kayıplarına sebep olur ve içindeki sağlıklı yağların hasar görmesine ve okside olmasına sebep olarak hücrelerimize zarar verebilecek serbest radikallerin oluşmasına sebep olabilir.

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