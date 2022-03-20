Sanat dünyasında Çanakkale gururu

HÜLYA KOÇYİĞİT

BUGÜN Türkiye için tarihi bir gün. Bugün Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle taçlanıyor. Üstünde taşıdığı sembollerle bu eser Türk milletinin gururudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve liderliğinde, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

ALİŞAN

"HEPİMİZİN gururlanacağı bir başyapıta imza atıldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkürler."

CENGİZ KURTOĞLU

ÇANAKKALE Zaferi'mize yakışır bir nişane oldu. Ülkemizi taçlandıran bu dev projelerle Türkiye tarihe bir kez daha damgasını vurdu. Milletçe emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

MUAZZEZ ERSOY

DOĞUYLA batıyı bir kere daha birleştiriyoruz. Büyük Türkiye'ye büyük tesisler yakışır. Hayırlı olsun ülkemize ve dünyaya. Gururluyuz..

SİNAN AKÇIL

ÇALIŞKANLIK, azim, vizyon dolu yepyeni bir armağandır bu köprü. Düşmanlar asla geçemedi ama her Türk vatandaşı gururla bu köprüden geçecek. Dünyaya da şu mesajı vermiş olacağız: Çanakkale ancak biz izin verirsek geçilir, hem de en güzel şekilde..."

FATİH ŞENDİL