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Haberler Sarmaşık Şükriye Tutkun’dan “Birlikte Türkiye’yiz”

Şükriye Tutkun’dan “Birlikte Türkiye’yiz”

20.3.2022

Şükriye Tutkun’dan “Birlikte Türkiye’yiz”
SANATÇI Şükriye Tutkun'un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının klibinde Türkiye'nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken, ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda sağlanan atılımlar yer aldı. Şarkı için hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkıya ilişkin mesajında "Türkiye'miz, ülkemiz ne güzel bir memleket, ne kutlu bir vatan. Bu vatan için gece gündüz çalışan güçlü bir liderimiz var" ifadelerini kullandı.
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