Mega lüks yatlarını Muğla’ya kaçırdı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından mal varlıklarına el konulan Rus işadamı Roman Abramoviç, lüks yatlarını Muğla'ya kaçırdı. Abramoviç'in yatlarından My Solaris Bodrum'a, Eclipse ise Marmaris'e getirildi. Değeri 1.5 milyar dolar olan, 163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki yatın yakıt ikmali yapacağı öğrenildi.

Büyüklüğü nedeniyle uygun bir liman bulmakta zorlanan yat, askeri füze savar sistemine sahip. İki helikopter, yüzme havuzu, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan yatın dış kısmı zırhlı kaplama, camları ise kurşun geçirmez. Rus milyarderin Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı My Solaris dün öğlen Fener Adası açıklarına geldi.

Daha sonra Bodrum'a demirleyen lüks yatın burada kalacağı öğrenildi. 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yat, geçtiğimiz hafta Yunan adaları açıklarına demirlemişti. Helikopter pisti, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatta, İngiliz hükümetinin malvarlıklarına el koyduğu Abramoviç'in bulunmadığı öğrenildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlıklarıyla tanınan onlarca Rus oligarktan biri olan Abramovich'in serveti en az 13 milyar dolar. İngiliz futbol takımı Chelsea ve Evraz şirketlerinin de sahibi olan Abramovich, 2018'de İngiltere'nin yatırım vizesi vermemesi üzerine İsrail vatandaşlığı aldı.

DÜNYA'NIN 120. ZENGİNİ

Rusya, İsrail, Litvanya ve Portekiz vatandaşlıklarına sahip olan Abramoviç 2019'un Forbes listesine göre 12.9 milyar dolar olarak tahmin edilen servetiyle, Rusya'nın 11., İsrail'in 2., Litvanya ve Portekiz'in en zengin kişisi konumunda. Aynı zamanda dünyanın 120. en zengin kişisi olarak biliniyor. Abramoviç ayrıca 2 helikopterle, The Bandit isimli 300 milyon dolarlık Boeing 767 jete sahip. Başta Maybach limuzin olmak üzere hepsi zırhlı olan otomobil filosu bulunan Abramoviç, Londra Eaton Meydanı'nda 6 katlı bir evi 28 milyon Sterline satın almıştı. Abramoviç'in İspanya, İsrail ve Moskova'da çok sayıda mülkü var. Abramoviç, 2005'te Londra'da açık artırmayla satılan İtalya'nın San Miniato kasabası yakınlarında bulunan 850 gramlık trüf siyah mantarı, 28 bin pound'a satın almıştı.

CHELSEA'YI SATIN ALDI

2003 yılında Chelsea FC bünyesinde yer alan şirketlerin satışa sunulması sonrası, Abramoviç'in şirketleri bünyesine Chelsea de katıldı. İlk sezonunda kulübün 80 Milyon Pound'luk borcunu ödeyen Abramoviç, 120 Milyon Pound'luk bir transfer bütçesi ayırıp takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

UKRAYNALI YELKENCILERDEN PROTESTO

MEGA yat MY Solaris, Bodrum Mantarburnu iskelesine yanaşmaya çalıştığı sırada botla gelen 11 kişilik Ukraynalı grubun protestosuyla karşılaştı. Ellerinde 'No war' (savaşa hayır) yazılı Ukrayna bayrakları bulunan ve Ukaryna Optimist Milli Takımı sporcuları olduğu öğrenilen grup, yat ile iskele arasına girerek yanaşmasını engellemeye çalıştılar. Ardından grup, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. Serbest bırakılan Ukraynalılardan Slava Madonic, "Acilen savaşın durdurulmasını ve ülkemize barış gelmesini istiyoruz" dedi.

ADEM ÜLKER