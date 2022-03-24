Konağa haciz geliyor

DÖRDÜNCÜ sezonunda da Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan 'Bir Zamanlar Çukurova' bu akşam saat 20.00'de 129'uncu bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin yeni bölümünde, Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz. Hakan hisselerin devrini sağlayacak belgeyi imzalamayınca Züleyha tetiği çeker. Betül'ün kurduğu oyun meyvelerini verir ve icra memurları konağın kapısına dayanır. Büyük şaşkınlık yaşayan Züleyha gerekli parayı bulup konağı kurtarmaya çalışırken, Hakan elinde para dolu bir çanta ile çıkagelir.

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