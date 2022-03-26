Bir Zamanlar Çukurova setinde hırsız şoku!

Adana'da 1970'li yılların anlatıldığı "Bir Zamanlar Çukurova" dizinin hastane sahnelerinin çekildiği eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde set görevlileri, hırsız yakaladı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Dizide Çukurova Şehir Hastanesi olarak kullanılan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne gelen set ekibi, çekim sırasında alt kattan bir ses geldiğini fark etti. Alt kata indiklerinde bir kişinin elinde balyozla kaçtığını gören set ekibi, şüpheliyi hastane bahçesinde yakaladı.

PENCEREDEN ÇIKARMIŞ

Abuzer K. isimli zanlının, hastanenin klima ünitelerini balyozla kırıp çaldığı ve bahçe duvarının dışına pencereden çıkartarak taşıdığı belirlendi. Hastanenin güvenlik görevlisi, "Seni daha önce de yakaladık. Hani söz vermiştin, yapmayacaktın. Bu kez senden şikayetçi olacağız" dedi. Zanlı polis merkezine götürülürken dizi çekimleri de kaldığı yerden devam etti.