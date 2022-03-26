Karadeniz pidesi Oscar menüsünde

Dünyaca ünlü film yıldızları ve yapımcıların Oscar töreni sonrası katıldığı partiye bu yıl Türk yemekleri damga vuracak. 1995'ten beri Oscar partisinin menüsünü hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck, 27 Mart gecesi Los Angeles'ta yapılacak partinin menüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) girişimleriyle, Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısına yer verecek. Puck "Türkiye'nin 7 bölgesi de lezzet, tarih ve kültür dolu. Ailem ve ben her yaz severek Türkiye'yi ziyaret ediyoruz" dedi.