Yeşilçay isyan etti: Bir kase çorba 132 lira

NURGÜL Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile tatile çıktı. Bodrum'da bir mekanda içtiği ve içinde patates, kabak ve havucun olduğu bir kase mevsimlik sebze çorbasının 132 TL olduğunu öğrenen Yeşilçay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla isyan etti.

Ünlü isim, "Ay öyle bir yerdeyiz ki of çok iyi. Çorba ölmeden önce. Ay fiyatını yazmayı unutmuşum 132 TL. Uçmuş bunlar ya" notunu düştü.

KAZADA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Dün doğum günü olan Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde, bir ay önce kendi aracıyla büyük bir trafik kazası atlattığını duyurmuştu. Hastanelik olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, yüzüne dikişler atıldığını dile getirmişti. Yeşilçay, "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız... Siz siz olun; emniyet kemerinizi takın lütfen! Kaza 1 ay kadar önce oldu. Şimdi iyiyim" ifadelerini kullanmıştı. ■ FERDİ YAVUZ