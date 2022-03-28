Alaçatı Ot Festivali sokaklara sığmadı

Bu yıl 24-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 11. Alaçatı Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde Ege'nin yöresel otları ve sebzeleri tezgahlarda büyük ilgi görürken, düzenlenen konser ve gösteriler de festival coşkusunu doruğa çıkardı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, eşi Nuriş Oran, ilçe halkı ve Kıbrıs'tan gelen konukların da yer aldığı festivalin ikinci günündeki kortej, bando, sokak gösterileri ve konfetiler eşliğinde gerçekleşti. Her sene gleneksel olarak düzenlenen ancak 2020 ve 2021 yıllarında pandemi sebebiyle online düzenlenen organizasyon, 2 yılın ardından yeniden halkı selamladı. Çeşme'de yaz sezonunun başlangıcını müjdeleyen Alaçatı Ot Festivali, bu sene 'evelik otu' olarak bilinen 'labada' konusu ve barışı simgeleyen 'zeytin' temasıyla başladı.

TÜM TÜRKİYE'DEN İLGİ

Sadece İzmir'in değil Türkiye'nin pek çok yerinden binlerce ziyaretçinin akınına uğrayan festival kapsamında 4 gün boyunca sergiler, söyleşiler, yarışmalar, yemek atölyeleri, tadım etkinlikleri, bando gösterileri ve konserler düzenlenirken, aynı zamanda Ege'nin yöresel otları ve onlarca çeşit el emeği ürünlerin satışının gerçekleştiği stantlar kuruldu.

SAKIZDAN KOLONYA, OTTAN BAKLAVA

İZMİR'DE düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nde yöreye özgü mahsullerden yapılan farklı ürünler beğeniye sunulurken, sakız özünden yapılan doğal antiseptik kolonya ve otlu baklava ilgi odağı oldu. Çeşme ilçesinde düzenlenen festivalde yöreye özgü mahsullerden yapılan denenmemiş ürünler görücüye çıktı. Yalnızca Çeşme'de yetişen sakız ağaçlarından elde edilen sakız özünün antiseptik özelliğini kullanan üreticiler, sakızlı kolonya üretti, otla yapılan baklava da büyük ilgi çekti.





DEĞİŞİK TATLAR SERGİLENDİ

İKİNCİ günün akşamında, Çamlıkuyu Meydanı'nda Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars ekibi sahne aldı. Üçüncü günde ise pop müziğinin güçlü ismi Kenan Doğulu konser verdi. Sahne ışıklandırmaları, barkovizyon efektleri ve enerjik yapısıyla muhteşem bir programa imza atan Doğulu, binlerce kişiyi günümüz şarkılarından 90'ların müziklerine doğru zaman yolculuğuna çıkardı.

ERCAN AKGÜN