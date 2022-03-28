Baklayı sevdirecek 7 neden

İnsan sağlığı açısından çok değerli bir yiyecek olan bakla, neredeyse tüm vitamin ve mineralleri barındırmaktadır. Glutene alerjisi olan hassas kişiler için de doyurucu bir alternatif olarak sunulan bakla, vegan beslenmesinde ve gluten hassasiyetinde rahatlıkla tüketiliyor. Faydalarına gelince...

1. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Baklada yer alan C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde aktif rol oynayan beyaz kan hücrelerinin oluşmasını sağlar. Mevsimsel hastalıklardan korunma konusunda da güçlü etkileri bulunan bakla, üst solunum yollarını rahatlatan minerallere sahiptir.



2. Bağırsak ve böbrekleri çalıştırır

Baklada lif oranı yüksektir. Lifler sayesinde böbreklerin çalışması daha sağlıklı şekilde gerçekleşir. Bağırsak ve böbrek sağlığını koruyan bakla, idrar yolunun temizlenmesine ve kolon kanseri riskini ortadan kaldırmaya yardım eder. Ayrıca gebelikte baklanın faydaları sayesinde birçok kadın kabızlık probleminden kurtulmaktadır.





3) Kan yapımını destekler

Beyaz kan hücrelerini destekleyen bakla kırmızı kan hücrelerinin de gelişimine yardım eder. Kansızlık problemlerine karşı bitkisel çözüm olan bakla, düzenli tüketim sonrasında kan değerlerinde olumlu artış sağlar.



4) Kanserli hücre oluşumunu önler

Bakla tüketerek kanser riskini ortadan kaldırabilirsiniz. İçeriğinde bulunan B9 vitamini sayesinde, DNA onarımı sağlanacak ve kanserli hücrelerin yayılması engellenecektir.



5) Kemik erimesine bitkisel çözüm

İleri yaşlarda görülen kemik erimesi hastalığına erkenden tedbir almak için bakla tüketmeniz önerilir. Kalsiyum ve magnezyum oranı yüksek olan bakla ile kemik erimesi hastalığından uzak kalabilirsiniz.



6) Kalp sağlığını korur

A ve C vitamini açısından zengin olan bakla, kalp hastalıklarından koruyan bir besindir. Kötü kolesterol seviyesini düşüren bakla, girdiği tüm evlere şifa dağıtıyor. Kan basıncını dengeleyen, damar tıkanıklığını önleyen baklayı çocuklarınıza da yedirmeniz önerilir.

7) Parkinson hastalığı riskini düşürür

Genellikle 50 yaş sonrasında yaşanan parkinson hastalığı, bakla tüketen kişilerde çok düşük bir ihtimalle ortaya çıkıyor. Baklada yer alan demir, kalsiyum, potasyum gibi mineraller parkinson hastalığını önleyecek etkiye sahiptir.



Besin degeri (100 gram)

Kalori 47 kcal

Yağ 1 gr

Protein 3.6 gr

Karbonhidrat 4.4 gr

Lif 3.4 gr

Demir 1.1 mg

Kalsiyum 58 mg

Potasyum 305 mg

C vitamini 29 mg