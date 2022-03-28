Hamdi Alkan Selen Görgüzel boşanmasının nedeni öpüşme sahnesi mi? Açıklama geldi

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile yönetmen, oyuncu Hamdi Alkan'ın sekiz yıllık evlilikleri geçtiğimiz hafta Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen tek celseli davada sona erdi ancak çiftin boşanmalarıyla ilgili tartışmalar hala sürüyor. Ayrılığın ardından çifti boşanmaya götüren olayın, Görgüzel'in tiyatrodaki öpüşme sahnesi olduğu iddia edilirken, Görgüzel ise sebebin bu olmadığını açıkladı.





PROTOKOL DÜZENLEMİŞLER

MAHKEME, protokol gereği Hamdi Alkan'a ait ABD'nin New York kentindeki ev ile değeri 90 bin lira olan 2005 model bir otomobilin Görgüzel'e verilmesine hükmetti. Çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi. BU arada Selen Görgüzel önceki gece sahne aldığı mekanda boşanmasıyla ilgili iddialara ilk kez yanıt verdi. Güzel sanatçı, söylentileri yalanlayarak, "Evliliğimin bitmesini tiyatro sahnesindeki öpüşmelere bağlıyorlar. Hiç alakası yok. Böyle yazmayı tercih ediyorlar. Çünkü böyle inanmak ve böyle anlatmak işlerine geliyor. Allah herkesin kalbine, yüreğine göre versin" diye konuştu.



SOYADI HAREKATI

ÖTE yandan Selen Görgüzel, Instagram hesabındaki Alkan soyadını kaldırmak istedi. Mavi tik sahibi Görgüzel, Alkan soyadının kaldırılması için Instagram'a başvuru yaptı.