Astigmatı olanlar bu besinleri sofralarından eksik etmesin

Astigmat, korneanın ışığı bozacak şekilde bükülmesinden kaynaklanır. Hemen hemen herkesin bir dereceye kadar astigmatı vardır. Semptomları arasında; bulanık görme, şaşılık, baş ağrısı ve zayıf gece görüşü bulunur.

Doktorunuzun önerdiği tedavi yöntemlerini uygularken tükettiğiniz besinlere dikkat etmek tedavide önemli bir rol oynayacaktır. İşte göz sağlığınız için önemli besinler...

PORTAKAL

PORTAKAL, göz sağlığının anahtarı C vitamini içerir. Bu vitamin gözlerinizdeki sağlıklı kan damarlarına katkıda bulunur. Ayrıca portakal makula dejenerasyonundan korumaktadır. Bir araştırmada her gün 1 tane portakal yiyen kişilerde makula dejenerasyonu yüzde 60 oranında azaldığı ortaya çıkmıştır. Portakal ayrıca özel bir göz koruyucu gıdadır. Katarakt oluşumunu yavaşlatmaya yardımcıdır.

AVOKADO

Avokado, B vitamini kaynağı bir besindir. Veganlar avokado tüketerek yumurtadan alacakları B vitaminini avokadodan alabilirler. B vitamini gözün daha iyi görmesini sağlayacaktır. Ayrıca gözleri güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarına karşı korur. Katarakt gibi kronik göz hastalıkları riskinden korur. Yaşa bağlı göz fonksiyon bozukluklarına karşı koruma sağlar.

YUMURTA

YUMURTA, en iyi protein kaynağı besinler arasındadır. Vücudun ihtiyaç duyduğu amino asitleri sağlarlar. Yumurta aynı zamanda zengin bir karotenoid kaynağıdır. Bu da gözlerinizi mavi ışıktan ve stresten kaynaklı etkilerden korur. Bu besin de zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde içerisindeki karotenoid daha iyi emilecektir.

HAVUÇ

Havuç, A vitamini kaynağı bir besindir. İyi görebilmek için A vitamini bolca almanız gerekmektedir. Doğru bir şekilde A vitamini alabilmek için yine de bu yiyeceği doktor kontrolünde yemelisiniz. Havuç, karotenoid pigment olan beta-karoten açısından zengin bir besindir. Pigment yoğunluğu arttıkça retina daha fazla korunur. Ancak düzenli havuç yemeniz de astigmatı hemen düzeltmez. Bunun yanında gözünüz için gözlük veya lens kullanmanız gerekir.

ISPANAK

Ispanak da A vitamini açısından zengin bir gıdadır. Lutein ve zeaksantin açısından zengindir. Lutein ve zeaksantin gözler için zararlı olan mavi ışığı emmektedir. Ayrıca bu besinler gözün kontrastı daha iyi algılamasına yardımcı olur. Ispanak gözünüzdeki sorunları azaltmakla kalmaz aynı zamanda görüşünüzün uzun süre korunmasını sağlar. Ispanağı zeytinyağıyla beraber yemeniz lutein ve zeaksantinin daha fazlasını emmenize yardımcı olacaktır.

ÇİLEK

ÇİLEK, C vitamini içeren bir gıdadır. C vitamini göz sağlığını korumaya yardımcıdır. Göz sağlığınızı korumak için düzenli olarak C vitamini almanız gerekir. Çilek aynı zamanda gözlerin şişmesini engeller. Kuruluğu, görme kusurlarını ve makula dejenerasyonunu önlemeye yardımcıdır. Gözlerin arka kan damarlarını güçlendirir. Düzenli tüketildiğinde gözlerinizdeki belirgin farkı ortaya çıkarır.