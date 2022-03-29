Mor patates cildi güzelleştiriyor

KLASİK patatese oranla içerisinde 10 kat daha fazla antioksidan barındıran mor patates cildi güzelleştirmeye destek oluyor. Yaşlanma belirtilerini azaltmaya da önemli bir yardımcı. Bu güzel sebzenin içerisinde antosiyanin kimyasallar bulunuyor. Bu antosiyanlar sayesinde hücrelerin korunması sağlanıyor, kan dolaşımına destek oluyor ve kanserli hücrelerin oluşumunun da önüne geçilmesine destek oluyor

BADEM KEMİK ERİMESİNİ ENGELLİYOR

İÇERİĞİNDE bolca kalsiyum bulunan besinlerden biri olan bademi düzenli olarak tüketmek kemik erimesini engelliyor. Bu rahatsızlığa yakalanma riskinizi azaltmanıza destek olacak bademi günde bir avucu aşmayacak miktarda ve kavrulmamış, tuzlanmamış, çiğ haliyle tüketmeniz de önemli.

BILDIRCIN YUMURTASININ FAZLASI ZARARLI

FAYDALARI saymakla bitmeyen bıldırcın yumurtasının aşırı tüketimi kolesterol ve kalp rahatsızlığı yaşayanlarda olumsuz sonuçlar görülmesine neden olabilir. Bu nedenle kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere eğer ciddi, kronik bir rahatsızlığınız varsa bıldırcın yumurtasını tüketmeye başlamadan önce yine de doktorunuza danışmanızda yarar var.