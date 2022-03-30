Ramazan’da sağlıklı beslenmenin ipuçları

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı, Dyt. Deniz Pirçek, Ramazan'da doğru beslenmeme nedeniyle gün içerisinde açlık ve susuzluk yaşamanın yanı sıra vücut bağışıklığının düşebileceğini ve birçok sağlık sorunu yaşanabileceğini söyledi. "İftarda, sahurda ve ara öğünlerde bazı yiyeceklerden özellikle uzak durmak gerekir.

Ramazan'da sağlıklı beslenmek için yemek seçimi ve yemek süresine dikkat etmek oldukça önemlidir" diyen Pirçek, Ramazan ayında beslenme ile ilgili önerilerde bulundu.

HIZLI ŞEKİLDE YEMEYİN

İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan vücutta, kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği olduğunu kaydeden Pirçek, "Yapılan en büyük hatalardan biri de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Çok hızlı yemek yenildiğinde ve fazla miktarda enerjili yüksek besinler tüketildiğinde hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir" dedi.

SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİLMELİ

"Ramazan'da kesinlikle ağır ve şerbetli tatlıları önermiyoruz" diyen Pirçek, "Tatlı tüketiminde mutlaka sütlü tatlıları tercih edin. Hafif olan bu tatlıların da yemeğin hemen ardından değil, en az 1 saat sonra tüketilmesini öneriyoruz. Meyveyi ise iftardan en az bir saat sonra tüketin" şeklinde konuştu.

BOL SU İÇMEK ÇOK ÖNEMLİ

İftar ve sahur arası bol su tüketilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Pirçek, "Oruç tutarken gün içinde yeterli su içmediğinizde vücudunuz susuz kalır. İftarda başlangıçta midenizi şişirmemek için 1 bardak, yemek sırasında da 1-2 bardak su tüketebilirsiniz. Yatana kadarki saatlerde de günlük almamız gereken su miktarının büyük kısmını içmelisiniz" uyarısında bulundu.

İFTARDA NELER TÜKETİLMELİ?

"ORUCUNUZU bir bardak su, 1 hurma ya da birkaç zeytin ile açabilirsiniz" diyen Pirçek, "Ardından içeceğiniz çorba az yağlı, etli, sebzeli veya tahıllı olmalı, çok fazla salça içermemeli ve yavaş yavaş içilmelidir. Ana yemeklerde çok fazla yağ içeren, aşırı tereyağlı, aşırı salçalı ve baharatlı yiyecekler mideye zarar vereceğinden onun yerine az baharatlı sebze yemekleri veya pilav yerine et yemekleri tercih edilebilirsiniz" diye konuştu.

SAHURDA NELER TÜKETİLMELİ?

SAHURDA tüketilen besinlerin, daha uzun süre tok kalmaya ve daha az susamaya sebep olacağını söyleyen Pirçek, "Sahurda yediğimiz besinler gün içerisinde orucun nasıl geçeceğini gösterir. Çok yağlı yemekler salçalı yemekler, hamur işleri, börekler, pastırma, salam, sosis, sucuk, zeytin, şekerli içecekler daha fazla susamanıza sebep olacaktır. Onların yerine daha yüksek proteinli besinler tercih edilmeli ve düşük karbonhidrat alınmalıdır" dedi.

"KRONİK HASTALARIN ORUÇ TUTMASI SAKINCALI"

"RAMAZAN ayı süresince özellikle kalp, hipertansiyon, şeker hastalığı, ülser ve ruhsal problemler gibi kronik hastalığı bulunanların oruç tutmaları sakıncalıdır" diyen Pirçek, şöyle konuştu: "Ayrıca özel durumu olanların da oruç tutması oldukça güçtür. Parkinson, alzheimer, epilepsi, psikiyatrik bozukluk, kanser, kronik böbrek yetmezliği olanlar, yaşlı ve vücutça düşkün kişiler, düzenli olarak ilaç kullanılması gerekenler, ameliyatlı veya ameliyatın dinlenme döneminde olanlar, hamile veya çocuk emzirenlerin de oruç tutması sakıncalı olabilir."