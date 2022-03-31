Holep lazer ile prostat ameliyatı

Ekol Hastanesi Üroloji Kliniği'nden Doç. Dr. Adnan Şimşir, prostat büyümesinin 50 yaşın üzerindeki erkeklerin hayat konforunu bozan önemli sağlık problemlerinden biri olduğunu belirtti. Prostat hastalıkları genel olarak daha yaygın görülen iyi huylu prostat büyümesi ve daha az görülen prostatın kötü huylu büyümesi (prostat kanseri) olarak ikiye ayrılabilir. Hastada prostatın büyümesine bağlı olarak sık idrara gitme, idrar yapma zorluğu, geceleri sık idrara çıkma, kesik kesik işeme, mesane taşları, ani idrar tıkanıklığı gibi bulgular ortaya çıkabiliyor.

SÜRESİ KISALIYOR

Günümüzde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak prostat tedavisinde açık cerrahi tedavinin yanında kapalı tedavi yöntemlerinin (Plazma Kinetik Sistem TUR Ameliyatı, Greenlight Lazer Prostat Ameliyatı, HOLEP) etkin şekilde kullanılabildiğini dile getiren Şimşir, "Plazma Kinetik Sistem TUR ameliyatlarında plazma kinetik yönteminin kullanılması nedeniyle eski sistemlere göre oldukça avantajlıdır. Hastadan elektrik akımının geçmemesi kalp pili olan hastalarda dahi güvenle kullanımını sağlamaktadır" dedi.

Plazma Kinetik Sistem TUR Ameliyatının hızlı, güvenli, daha az kanama miktarına ve daha az hastanede kalış süresi ve daha çabuk sosyal hayata geri dönüşe sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Adnan Şimşir, "Hastalarda operasyon sonrası idrar sondası daha kısa süre kalır. Ayrıca ameliyat esnasında çıkarılan doku patolojik incelemeye gönderildiği için olası kötü huylu hastalıkların tespitini yapmayı kolaylaştırır" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda kullanım sıklığı giderek artan HOLEP yönteminin iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde başarılı sonuçlar verdiğini belirten Şimşir, "HOLEP Ameliyatında hastanın idrar kanalından girilerek kapalı olarak Holmium Lazer kullanılarak büyüyen prostat kapsülünden ayrılarak çıkartılır. Dolayısıyla hastada hiç prostat dokusu kalmaz.

FARKLI YÖNTEM

Holmium lazer kullanıldığı için kanama olmaz. Mesaneye itilen prostat dokusu özel bir aletle kıyma haline getirilerek çıkarılır ve patolojik incelemeye gönderilir" dedi. Kanama riski fazla, kalp hastalığı gibi riskli hastalarda plazma kinetik sistem TUR ile Greenlight Lazer gibi yöntemlerin başarılı ve güvenli olabildiğini söyleyen Şimşir, "Çok büyük prostatlarda HOLEP yöntemi daha başarılı ve güvenli olabilmektedir" diye konuştu.