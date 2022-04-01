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Haberler Sarmaşık Beckham çiftinin malikanesi soyuldu!

Beckham çiftinin malikanesi soyuldu!

1.4.2022

Beckham çiftinin malikanesi soyuldu!

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın Londra'daki malikanesi soyuldu.Guardian'ın haberine göre, Beckham'lar 10 yaşındaki kızları ile evdeyken malikaneye giren hırsız, binlerce pound değerinde eşya çaldı.

Soygun, çiftin 17 yaşındaki oğlu Cruz Beckham'ın 28 Şubat'ta malikanede boş bir odanın penceresinin kırıldığını görmesiyle fark edildi. Çalıntı eşyalar arasında "binlerce pound değerinde tasarım ürünlerin ve elektronik eşyaların" bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ünlü çiftin olayın ardından oldukça sarsıldığı, malikanenin güvenliğinin gözden geçirilmesini istedikleri kaydedildi.

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