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Haberler Sarmaşık Kolejde sular bir türlü durulmuyor

Kolejde sular bir türlü durulmuyor

2.4.2022

Kolejde sular bir türlü durulmuyor
BEKLEMEDİKLERİ bir anda anne ve babalarını kaybeden kardeşlerin kalplere dokunan hikayesini anlatan "Kardeşlerim", yeni bölümüyle bu akşam atv ekranında olacak. Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır. Tolga'nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Harika'nın Emir'le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olur. Ömer'in karşısında iyice ezilen Süsen'in yaptığı hamle, Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.
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