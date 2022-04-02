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Selami Şahin’in oğlu Emirhan ölümden döndü!

MANİSA’DA meydana gelen kaza, ünlü besteci ve söz yazarı Selami Şahin’in yüreğini ağzına getirdi. Ünlü sanatçının oğlu Fikret Emirhan Şahin’in içinde bulunduğu lüks minibüs hurdaya dönerken, kazada kendisiyle birlikte 4 kişi yaralandı

2.4.2022

Selami Şahin’in oğlu Emirhan ölümden döndü!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada aralarında sanatçı Selami Şahin'in oğlu Yapımcı Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kürşat Öztürk'ün kullandığı 34 ET 3131 plakalı minibüs, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu ilçesi geçişinde Hamzabeyli Mevkisinde önünde seyreden Mazlum S.'nin idaresindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonetle çarpıştı.

BARİYERLERE SAVRULDU
Çarpışmanın etkisiyle savrularak bariyerlere vuran araçlardan kamyonet devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Minibüste yaralanan sürücü Kürşat Öztürk ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ile sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin, ambulansla önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN

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