‘Ne yapabiliriz yani arabalarımız lüks!’

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin, erkek arkadaşı Gökhan Çıra'yı yemin töreni sonrasında askerlik yaptığı Ankara Mamak'taki birliğinden, konvoyla kışlaya girerek almasına yönelik tepkilere verdiği yanıt şoke etti. Ciğerci, "Burada problem otomobillerin markaları, ne yapabiliriz, arabalarımız lüks" açıklamasıyla eleştirilere karşı kendini savundu.

ANNE VE BABASI ÇOK ÜZGÜN

Sosyal medyada çektiği videolarla ünlenen Selin Ciğerci, tartışma konusu olan olayla ilgili "İçeride arabası olan aileler de vardı, dışarıda arabası olmayan aileler de... Gökhan'ın abisi de astsubay olduğu için o kadar üzgünler ki, annesi de babası da çok üzgün" ifadelerini kullandı.

'VATAN HAİNİ' DİYE YAZDILAR

Sosyal medyada yapılan yorumlara da değinen Selin Ciğerci, 'Vatan haini' diye yazanlar bile vardı yorumlarda. Çok ayıp şeyler bunlar. Birçok insan askeriyeye çocuklarını almaya arabayla geliyor, arabayla da çıkıyor. Burada problem sadece arabaların markası. Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks, buydu yani" diye konuştu.

İKİNCİ KEZ EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Boşandığı eşi Selin Ciğerci ile yeniden barışan ve kendisine Şubat ayında ikinci kez evlilik teklifinde bulunan Çıra'nın, askerlik yaptığı kışladan sevgilisi tarafından konvoyla çıkarılmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin inceleme başlattı. Konuyla ilgili açıklamada, "Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesi mümkün değil. Disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili gereği yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.