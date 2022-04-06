  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Abramoviç’in yatına Yalıkavak’ta büyük ilgi

Abramoviç’in yatına Yalıkavak’ta büyük ilgi

6.4.2022

Abramoviç’in yatına Yalıkavak’ta büyük ilgi
MUĞLA Bodrum'a gelen dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı My Solaris ilçeden ayrılarak 20 kilometre uzaklıktaki Yalıkavak koyuna geldi. 140 metre uzunluğundaki lüks yat, Yalıkavak açıklarına demirledi. Abramoviç'in 21 Mart tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe'deki Cruuise Port Gemi Yanaşma İskelesi'ne, Ukraynalı milli optimistçilerin protestosu ile demirleyen 'My Solaris' dün Yalıkavak açıklarına geldi. 400 milyon euro değerindeki yatta yaklaşık 70 personel bulunuyor. Abramoviç'in yatı My Solaris burada ilgi odağı olurken, yatın üzerindeki güvenlik görevlileri sık sık bölgeyi incelemeye aldı. ■ FERDİ YAVUZ
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA