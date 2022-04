Abramoviç’in yatına Yalıkavak’ta büyük ilgi

MUĞLA Bodrum'a gelen dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı My Solaris ilçeden ayrılarak 20 kilometre uzaklıktaki Yalıkavak koyuna geldi. 140 metre uzunluğundaki lüks yat, Yalıkavak açıklarına demirledi. Abramoviç'in 21 Mart tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe'deki Cruuise Port Gemi Yanaşma İskelesi'ne, Ukraynalı milli optimistçilerin protestosu ile demirleyen 'My Solaris' dün Yalıkavak açıklarına geldi. 400 milyon euro değerindeki yatta yaklaşık 70 personel bulunuyor. Abramoviç'in yatı My Solaris burada ilgi odağı olurken, yatın üzerindeki güvenlik görevlileri sık sık bölgeyi incelemeye aldı. ■ FERDİ YAVUZ

DİĞER