Koray Candemir’in annesi yaşamını yitirdi

KARGO grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, 9. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. 81 yaşındaki Solmaz Candemir yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü. Site sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, Candemir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Acı haberi alan Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.