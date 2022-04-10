Faili meşhur dosyalar meçhul diye kapandı

Türkiye gerçeklerini çarpıcı bir dille anlatan Yalnız Kurt, soluksuz izlenen bir bölümle ekrana geldi. Uğur Mumcu suikastının anlatıldığı bölümde, gazetede yazısını teslim eden Mumcu, "Orta doğunun karanlık kuyusu, yazdıkça derinleşiyor" der. Mesai arkadaşı, "MOSSAD bağlıntılarını da mı yazdın" diye sorar. Mumcu ise, "Ben söylemiyorum ki, İsrail'in gizli savaşları diye kitap yazmış adamlar. MOSSAD'ı anlatmış. Emperyal güçler Orta doğuda ayrımcı gruplarla işbirliği yapıyor. Ya ortada büyük oyun var ya da MOSSAD ve CIA el ele vermiş antiemperyalist savaş vermiş biz bilmiyoruz" der.

YAHUDİLER KURTARILDI

Arkadaşı birilerinin rahatsız olacağını ve koruma talep etmeleri gerektiğini söyleyince Mumcu, "Gerçekleri anlatmayacaksam niye yazı yazıyorum. Devletin polisini meşgul etmeyelim" diye cevap verir. Mumcu, 8 Ocak 1993'te davet üzerine İsrail Büyükelçisiyle buluşur. Büyükelçi, "Teşekkür ederim, misafirim oldunuz" der. Mumcu ise, "Ankara'dayız sayın büyükelçim. Misafir olan sizsiniz. Ev sahibi bir gazeteci olarak derdinizi dinlemek benim görevim" der. Büyükelçi, "Yahudi halklarıyla Türkiye'nin yıllar süren dostluk ilişkisi hakkında sohbet etmek istedim. Türkiye İsrail Devletini resmen tanıyan ilk Müslüman ülkedir bizim için yeri ayrıdır" der.

Mumcu ise, "Türkiye nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan laik bir ülkedir sayın büyükelçim. Yahudi halklarıyla bu ülke Müslümanlarının bağları daha eskiye dayanır. Elhamda kararnamesini unutmayın" der. Büyükelçi, "Unutulur mu, Sefarad Yahudileri İspanya'da soykırımla karşı karşıyaydılar. 2. Beyazıd 150 bin Yahudi'yi kurtardı" der. Mumcu sorar, "Bu ülkeye İsrail'in teşekkürü Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapmak mıdır?" Büyükelçi, "Yazdıklarınızı ilgiyle takip ediyoruz ancak Mossad hakkında yazdığınız suçlayıcı yazılar beni ve devletimi incitiyor. İsrail devletinin Türkiye'nin düşmanlarıyla işbirliği yaptığı söylemi boş bir argüman" deyince Mumcu, "İsrail'in dostluk kurduğu ülkeleri sorgulamıyorum. Dost olup yardım ettiğiniz Türkiye düşmanı terör örgütlerinden söz ediyorum. Tıpkı Kurtuluş Savaşı öncesindeki gibi. Türkiye'deki ayrılıkçı güçler çok uluslu destekçileriyle bir araya geliyor. Bunun amacı Lozan Anlaşması'nı yok sayıp Türkiye'yi Sevr Anlaşması hükümlerine mahkum etme çabasıdır. İsrail'in bu planın parçası olduğu görülüyor" diye cevaplar. Büyükelçi, "Sayın Mumcu bunlar komplo teorisi. Daha ne kadar devam edeceksiniz yazmaya" diye sorduğunda Mumcu, "Bildiklerimi sonuna kadar yazmaya devam edeceğim" der.

KARANLIK ELLER İŞBAŞINDA

Dosyalarla eve gelen Mumcu, komşusunun ayırdığı yere aracını park eder ve çalışmaya başlar. Elektrikler kesilince karanlık sokakta kirli eller işe başlar. Mumcu'nun aracına bomba yerleştirirler. 24 Ocak 1993 sabahı evden çıkan Mumcu, aracına binerken bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeder.

ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKMUYOR MUSUNUZ?

İSRAİL Büyükelçisi, görüşmede Uğur Mumcu'ya o soruyu sorar, "Sayın Mumcu merhum Hiram Abas size sormuş, öldürülmekten korkmuyor musun, diye. Ben de sorayım, gerçekten korkmuyor musunuz?" Mumcu ise tüm ciddiyetiyle cevaplar: "Hiram Abasın sorduğu sorudan haberdar olduğunuza göre kendisine verdiğim cevaptan haberiniz vardır sanırım..."

ULVİ PAŞA İNFAZ EDİLDİ

YILDIRIM Projesine kasteden Ulvi Paşa emniyet tarafından yakalanınca telaşa kapılan Nizam ve Mira, konuşmaması için onun işinin bitirilmesi gerektiğine karar verir. Emniyetteki kriptolar nezarete girip Ulvi Paşa'nın boynunu kırar. Ulvi Karasoy, çarşafla intihar etmiş süsü verilmiş halde bulunur.

TAM BAGIMSIZ TÜRKIYE

KUMANDAN'IN sesiyle anlatılanlar da bölümün bir başka çarpıcı kısmıydı: "Merhum Uğur Mumcu gibi Türkiye'nin karanlıklardan kurtulması için uğraşan nice vatan evladını şehit ettiler. Adnan Kahveci, Eşref Bitlis, Muhsin Yazıcıoğlu, Kaşif Kozinoğlu, Hrant Dink, daha niceleri... Hepsinin ortak hayali tam bağımsız mutlu Türkiye idi. Vatan evlatlarını koruyamadık. Failleri meşhur olduğu halde, faili meçhul diye kapandı dosyalar. Üç beş tetikçiyle boyadılar gözlerimizi. Narkozdan uyanalım artık."