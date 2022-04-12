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Haberler Sarmaşık İbrahim Çallı sergisi için son günler

İbrahim Çallı sergisi için son günler

12.4.2022

İbrahim Çallı sergisi için son günler
FOLKART Gallery'deki Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı Sergisi'ni bugüne kadar 114 bin kişi ziyaret etti. Sergi 17 Nisan'da kapanıyor. Folkart Gallery'nin ev sahipliğini yaptığı, bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı İbrahim Çallı sergisi olarak tarihe geçen sergi, ressamın 80 eserinden oluşuyor. Sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası başta olmak üzere; birçok kurum ve özel koleksiyonerin elindeki eserlerden derlenerek hazırlandı. Sergiyi Folkart Gallery; Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10.00- 19.00 saatleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.
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