Dünyaca ünlü modacı Bodrum’a hayran kaldı

DÜNYACA ünlü model, tasarımcı ve sosyal medya fenomeni Nour Arida, Bodrum'da adeta büyülendi. İş için gelen Arida, ülkemizin önde gelen tatil cennetindeki reklam çekimlerinin ardından, Cennet Koyu'nun tadını çıkardı. Fransa'da yaşayan Lübnan asıllı ünlü model, önceki gün ilçeye geldi.

TÜRKBÜKÜ'NE giden güzel modelin ilk işi, bölgeyi gezmek oldu. Daha sonra Türkbükü Cennet Koyu'na giden Nour Arida'nın reklam çekimi için geldiği öğrenildi.

Sosyal medyada 10 milyonu aşkın takipçisi olan, dünya ünlü mücevher ve giyim gibi birçok markanın reklam yüzü olan Arida, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

YAZ TATİLİ İÇİN BİR DAHA GELECEK

ÖZELLİKLE Lübnan, Fransa, İngiltere ve ABD'de takipçisi olan Arida'nın, çekimlerin ardından birkaç gün daha Bodrum'da kalarak tatil yapacağı öğrenildi. İlçenin güzelliklerine hayran kalan Arida'nın yaz sezonunda tatil için de bölgeyi tercih edeceği öğrenildi.