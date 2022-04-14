‘Birçok Türk destanında geçiyor’

Türkiye'nin en ünlü çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, anne baba olmak için gün sayıyor. Çocuklarının adını Kurt Efe koyacaklarını açıklayan çift, "Birçok Türk destanında adı geçiyor" diyerek neden bu ismi tercih ettiklerini anlattı. Başak Dizer de geçtiğimiz gün çocuklarına vereceği ismin hikayesini anlattı.

YANINA EFE DE EKLEDİK

Kurt isminin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Dizer, "Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza isim olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk" dedi.

AİLEYİ KURAN VE KORUYAN

DİZER, sözlerine şöyle devam etti: "Kurt bana maskülen ve güçlü bir isim geliyor. Kurt, tarihimiz açısından da bir sembol. Birçok Türk destanında da kurt ismi kavimlerin yol göstericisi olarak geçiyor. Kurt; öğretici, yol gösterici, takımla hareket eden, tek eşli, aile kuran ve onu koruyan güçlü karakteri temsil ediyor."