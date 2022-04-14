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Haberler Sarmaşık Hakan’dan sürpriz hamle

Hakan’dan sürpriz hamle

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 20.10’da atv ekranında.

14.4.2022

Hakan’dan sürpriz hamle

YAPIMINI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor!

DOKTORU GETİRECEK
'BİR Zamanlar Çukurova' bu akşam 20.10'da 132'nci bölümüyle atv ekranında. Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, havaalanına gelmişken Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret'in ameliyatının yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılınca Hakan, bu ameliyatı yapabilecek tek doktoru bulup getireceğini söyler. Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder, ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer. Aradığı doktorun uygun olmadığını öğrenen Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar. 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe atv'de.

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