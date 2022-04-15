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Haberler Sarmaşık Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı yayınlandı

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı yayınlandı

15.4.2022

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı yayınlandı

ALEYNA Tilki'nin yeni şarkısı "Take It Or Leave It" yayınlandı. Pop-Punk tarzındaki şarkı, Tilki'nin asi ruhunu yansıtan, global müzik arenasındaki yerini sağlamlaştıracak önemli bir çalışma olarak nitelendiriliyor. Sözlerini Aleyna Tilk'nin Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkıyı Gil Lewis besteledi, Grammy adaylığı bulunan Luca Pretolosi ise şarkının masteringini yaptı.

KLİBİ DE ÇEKİLDİ
'TAKE It Or Leave It', Tilki'nin yaklaşık 2 yıldır İngiltere ve Amerika arasında dünya çapındaki önemli müzisyenlerle çalışarak mekik dokuduğu dönemin ilk meyvelerinden biri. Take It Or Leave It'in video klibi, Tilki'nin genel yönetmenliği ve Onur Sarsıcı'nın yönetmenliği ile çekildi. Tilki, "Hedefim müziğimle tüm Dünya'da var olmak" diye konuştu. ■ ŞENOL KANTÜRK

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