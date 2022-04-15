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Haberler Sarmaşık Reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde

Reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde

#Osmanlılar etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan Bol bol resim ‘Kuruluş Osman’, reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu

15.4.2022

Reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 90'ıncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 90'ıncı bölümüne Yarhisar Tekfuru Basileus ve Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenmek isteyen Bilecik Tekfuru Justinyanus'un düğünde Osman Bey'i tuzak kurup öldürmek istemeleri ve dostu Kosses'ten bu planı öğrenen Osman Bey'in, Bilecik fetih planı damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 90. bölümünde yıl 1299'a doğrudur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Osman Bey'in avlanan oğulları Orhan ve Alaeddin, Holofira'yı Kayı Obasına götürürler.

HER KATEGORİDE BİRİNCİ SIRADA
KURULUŞ Osman 90. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %10,04 izlenme oranı ve %25,48 izlenme payı, AB'de %8,20 izlenme oranı ve %21,96 izlenme payı 20+ABC1'de %9,66 izlenme oranı ve %24,50 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

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