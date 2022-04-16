Öldü sanılan Hülya’yı Esra Erol buldu

ATV'NİN sevilen programı Esra Erol'da, kızı Hülya Akgül'ü arayan anne Melek Akgül'ün zor günleri sona erdi. Acılı annenin 60 gündür ulaşamadığı kızını Esra Erol buldu. Kayıp Hülya Akgül'ü bulmak için Esra Erol ve ekibi günlerce çalışıp her ihbarı değerlendirdi. Fakat Hülya Akgül'e ait en ufak bir ize rastlanmadı. Doğan Güllüoğlu'ndan şüphelenen Akgül ailesi, kızlarının bu kişi tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

BURSA'DA ORTAYA ÇIKTI

ACILI anne, dünkü canlı yayında kızının bulunduğunu öğrendi. Esra Erol ve ekibinin yoğun çalışmaları sonucu Hülya'nın, Bursa'da bir çadırda yaşadığı ve dilencilik yaptığı belirlendi. Herkesin hayatından endişe ettiği Hülya Akgül stüdyoya gelerek annasine sarılarak ağladı. Hülya'nın anlattıkları ve yaşadığı dram ise izleyenlerin yüreğini burktu.