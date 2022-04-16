Tatlıtuğ çifti Kurt Efe’yi kucağına aldı

Uzun zamandır çocuk sahibi olmak isteyen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in hayali gerçek oldu. Sempatik çift dün sabah saatlerinde anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Başarılı stilist Başak Dizer, Kurt Efe ismini verdikleri bebeğini İstanbul'da özel bir hastanede dünyaya getirdi. Kurt Efe'yi görenlerin 'babasının kopyası' dediği öğrenildi.

DUYGUSAL BABA

Babalık heyecanını Twitter hesabından paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, "Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız..." ifadesini kullandı. Tatlıtuğ, oğullarına neden Kurt adını verdikleriyle ilgili soruya, "Evet, çocuğumuzun adını Kurt koyacağız. Birçok Türk destanında adı geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt, öğretici, yol gösterici, tek eşli, aile kuran güçlü bir karakter olduğu için oğlumuza Kurt adını koymaya karar verdik" cevabını vermişti. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, doğuma giren Kıvanç Tatlıtuğ'un gözyaşlarına engel olamadığı kaydedildi.