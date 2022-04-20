Dünya yıldızı Daud Kim Umre’de

Müslüman olduktan sonra Youtube videolarıyla dünya müziğinde adından söz ettiren Daud Kim, ilk kez Umre'ye gitti. Traxx adlı grubun üyesi olan K-Pop yıldızı, Instagram hesabında ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. K-pop yıldızı "Nihayet Mekke'ye geldim. En şanslı kişi benim çünkü Allahu Teâlâ beni seçti ve beni buraya getirdi" dedi. Herkesin ramazan ayını kutlayan şarkıcı ayrıca, "Allah'a şükürler olsun, dünyanın en kutsal şehrine gelme şansını verdiğin için teşekkür ederim. Bütün Müslümanlar için dua ettim. Allah günahlarımızı bağışlasın. Dualarımızı kabul etsin" ifadelerini kullandı. Dinini değiştirdiği için hedef alındığını belirten Kim bunun ironik olarak "inancını güçlendirdiğini" söylemişti.

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