  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Aşk-ı Derun şarkıları mest etti

Aşk-ı Derun şarkıları mest etti

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde Sazen’dem Grubu’nun eşlik ettiği solist Çiçek Bilen, Türk Müziği’nin en güzel aşk temalı şarkılarını seslendirdi

22.4.2022

Aşk-ı Derun şarkıları mest etti

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun davetlisi olarak Ankara'dan gelen Sazen'dem Grubu, Aşk-ı Derun konserleri serisinin ikincisini Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda gerçekleştirdi.

Sanatçı Çiçek Bilen'in konuk solist olarak yer aldığı konsere İzmirli sanatseverlerin ilgisi büyük oldu. Türk müziğinin birbirinden güzel aşk temalı şarkılarını müzikseverler için seslendiren Bilen'e sanatçılar Süleyman Yardım (ney), Özgür Ahmet Şarman (kanun), Bülent Tetik (ud), Şeref İşler (viyolonsel) ve Sener Akıncı (ritim) eşlik etti.

ÜÇÜNCÜ KONSER BERGAMA'DA
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen konsere ilgiden memnun olduklarını dile getiren Çiçek Bilen, "Serimizin üçüncü konserini de Bergama'da gerçekleştiriyoruz" dedi.

METİN BURMALI

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA