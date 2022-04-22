Aşk-ı Derun şarkıları mest etti

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun davetlisi olarak Ankara'dan gelen Sazen'dem Grubu, Aşk-ı Derun konserleri serisinin ikincisini Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda gerçekleştirdi.

Sanatçı Çiçek Bilen'in konuk solist olarak yer aldığı konsere İzmirli sanatseverlerin ilgisi büyük oldu. Türk müziğinin birbirinden güzel aşk temalı şarkılarını müzikseverler için seslendiren Bilen'e sanatçılar Süleyman Yardım (ney), Özgür Ahmet Şarman (kanun), Bülent Tetik (ud), Şeref İşler (viyolonsel) ve Sener Akıncı (ritim) eşlik etti.

ÜÇÜNCÜ KONSER BERGAMA'DA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen konsere ilgiden memnun olduklarını dile getiren Çiçek Bilen, "Serimizin üçüncü konserini de Bergama'da gerçekleştiriyoruz" dedi.

METİN BURMALI