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Haberler Sarmaşık Savaş kızışıyor!

Savaş kızışıyor!

Yalnız Kurt, nefes kesen aksiyon sahneleriyle de dikkat çekiyor.

22.4.2022

Savaş kızışıyor!

HAİN terör örgütü FETÖ'nün devlet içindeki ayak oyunlarını konu alan Yalnız Kurt, bu akşam 13. bölümüyle ekrana geliyor. Sare ve timi, Amerikan askerleriyle amansız bir çatışmaya girer. Sayıca çok az olan timin işi bu kez çok zordur.

Öte yandan Türkmen Lider Şanver'in oğlunu kaçıran Nizam, Şanver'i köşeye sıkıştırıp şantaj yapar. Viking ise Şanver'den Türk devletine olan sadakatini sürdürmesini isteyip, oğlunu Nizam'ın elinden kurtaracağına dair söz verir. Bevar, Kurdoğlu'nun Doğan'ın yanındaki sağlam duruşundan etkilenir ve onu kendi tarafına çekmek için iyi bir teklif hazırlar.

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