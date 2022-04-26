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Haberler Sarmaşık Ece Erken’den reddimiras kararı

Ece Erken’den reddimiras kararı

26.4.2022

Ece Erken’den reddimiras kararı
SUNUCU Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Ece Erken, aldığı kararı Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddimiras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla" ifadesini kullandı.
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